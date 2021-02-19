19 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçları oynandı! İşte sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin maçları sona erdi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.02.2021

'nde son 32 turunun ilk ayağında bu gece 8 karşılaşma oynandı. İşte toplu sonuçlar...

'nin son 32 turu ilk ayağında 8 karşılaşma tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu ilk ayağında, TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Günün öne çıkan karşılaşmasında , konuk olduğu 'ı 4-0 yendi. Manchester ekibine galibiyeti getiren golleri 27 ve 57. dakikalarda , 65. dakikada , 90. dakikada kaydetti.

FIFA kokartlı Türk hakem 'ın yönettiği mücadelede , deplasmanda 'i 13. dakikada Son Heung-min, 28. dakikada , 34. dakikada , 88. dakikada 'un golleriyle 4-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibin golünü 55. dakikada penaltıdan buldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 82. dakikada oyuna girdiği maçta Milan, Kızılyıldız deplasmanında 2-2 berabere kaldı. Milan'ın gollerini 42. dakikada Radovan Pankov kendi kalesine ve 61. dakikada Theo Hernandez penaltıdan attı. Mücadelenin 77. dakikasında Milan Rodic'in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Kızılyıldız'ın gollerini atan isimler, 52. dakikada penaltıdan Guelor Kanga ve 90+3. dakikada Milan Pavkov oldu.

ise 'a konuk olduğu karşılaşmadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Leicester City'de milli futbolculardan Çağlar Söyüncü, 90 dakika görev yaparken Cengiz Ünder 64. dakikada oyuna girdi.

Son 32 turu karşılaşmalarının rövanşları, 24-25 Şubat'ta oynanacak.

Tamamlanan maçların sonuçları şöyle:

Real Sociedad (İspanya) - Manchester United (İngiltere): 0-4

Wolfsberger (Almanya) - Tottenham (İngiltere): 1-4

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 4-2

Slavia Prag (Çekya) - Leicester City (İngiltere): 0-0

Young Boys (İsviçre) - Bayer Leverkusen (Almanya): 4-3

Kızılyıldız (Sırbistan) - Milan (İtalya): 2-2

Braga (Portekiz) - Roma (İtalya): 0-2

Krasnodar (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 2-3

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