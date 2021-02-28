28 Şubat 2021, Pazar
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Crystal Palace 0-0 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palece ile Fulham kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.
Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palece sahasında Fulham ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 berabere bitti.
Bu sonuçla birlikte C. Palace puanını 33'e yükseltirken, Fulham ise 23 puana ulaştı.
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