28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Crystal Palace 0-0 Fulham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

C. Palace ve Fulham yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

'in 26. haftasında Crystal Palece ile kozlarını paylaştı. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Premier Lig'in 26. haftasında Crystal Palece sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 berabere bitti.

Bu sonuçla birlikte C. Palace puanını 33'e yükseltirken, Fulham ise 23 puana ulaştı.

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