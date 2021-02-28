28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lille 1-1 Strasbourg (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille'e Strasbourg çelmesi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 28.02.2021

Fransa Ligue 1'in 27. haftasında temsilcilerimizin formasını giydiği , 'u ağırladı. 2 gol çıkan mücadelede kazanan çıkmadı ve 1-1 eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ilk yarısını 36. dakikada Ajorque'nın attığı golle 1-0 önde bitirdi.

, Jose Fonte'nin 86. dakikada meşin yuvarlığı ağlarla buluşturmasıyla skoru eşitledi: 1-1

Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Lille'de milli futbolculardan 60. dakikada oyuna dahil olurken, yedek kulübesinde görev bekledi. ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu skorla Lille, puanını 59'a Strasbourg da 30'a yükseltti. Lille en yakın takipçisi Paris Saint-Germain'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.

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