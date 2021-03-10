10 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberi: Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho'ya hapis şoku! 9 yıl...

Robinho'ya hapis şoku! 9 yıl...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.03.2021 Giriş Tarihi: 10.03.2021

ekiplerinden ve Medipol forması da giyen Robinho'ya hapis şoku. 2013 yılında işlediği suçtan dolayı yargılandığı davada, Temyiz Mahkemesi Brezilyalı yıldızın 9 yıllık hapis cezasını onadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Temyiz Mahkemesi, ülkemizde ve formaları da giyen Robinho'nun 9 yıllık hapis cezasını onadı.

2013 yılında 'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu.

Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitti. , Brezilyalı oyuncunun kadını küçümsediği ve aşağıladığı ayrıca yetkililere yanlış bilgi verip yönlendirdiğine vurgu yaptı ve mahkemenin kararını onadı.

Robinho'nun nihai karar için İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesi 'ye 45 gün içerisinde başvuru hakkı bulunuyor.

, ve gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasspor ve 'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve 'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.

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