Son dakika spor haberi: Brezilyalı yıldız oyuncu Robinho'ya hapis şoku! 9 yıl...
Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ve Medipol Başakşehir forması da giyen Robinho'ya hapis şoku. 2013 yılında işlediği suçtan dolayı yargılandığı davada, Milano Temyiz Mahkemesi Brezilyalı yıldızın 9 yıllık hapis cezasını onadı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Milano Temyiz Mahkemesi, ülkemizde Sivasspor ve Başakşehir formaları da giyen Robinho'nun 9 yıllık hapis cezasını onadı.
2013 yılında İtalya'nın Milano şehrindeki bir gece kulübünde 23. doğum gününü kutlayan Robinho'nun, bir kadına toplu tecavüz olayına karıştığı iddia edilmişti. Yıldız futbolcu ve olaya karışan 5 kişi 2015'te suçlu bulunmuştu.
Brezilyalı futbolcu ise olay sırasında davacı kadının sarhoş olduğu iddialarını yalanlayarak temyize gitti. Milano Temyiz Mahkemesi, Brezilyalı oyuncunun kadını küçümsediği ve aşağıladığı ayrıca yetkililere yanlış bilgi verip yönlendirdiğine vurgu yaptı ve mahkemenin kararını onadı.
Robinho'nun nihai karar için İtalya'nın en yüksek temyiz mahkemesi Yüksek Mahkeme'ye 45 gün içerisinde başvuru hakkı bulunuyor.
Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi takımların da formalarını giyen Robinho, daha sonra Sivasspor ve Medipol Başakşehir'de de top koşturdu. Başakşehir sonrası ülkesine dönen ve Santos'la anlaşan Robinho, tecavüz davasının ardından karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetmişti.
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