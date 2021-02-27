27 Şubat 2021, Cumartesi
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Wolfsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga
Almanya Bundesliga 23. haftasında Wolfsburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Wolfsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Wolfsburg ile Hertha Berlin kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Wolfsburg - Hertha Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
WOLFSBURG - HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Wolfsburg - Hertha Berlin maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.
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