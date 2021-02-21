21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona 1-1 Cadiz (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Barça 1 puana razı oldu
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'nın 24. haftasında , sahasında ile 89. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

'nın 24. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından , sahasında 'i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Barcelona'nın golü 32. dakikada ile gelirken, Cadiz'in beraberlik golünü 89. dakikada kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona 47 puanla lider 'in 8, 2. 'in ise 5 puan gerisinde kaldı. Konuk Cadiz ise 25 puanla 14. sıraya yükseldi.

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