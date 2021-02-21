La Liga'nın 24. haftasında Barcelona, sahasında Cadiz ile 89. dakikada yediği golle 1-1 berabere kalarak rakibiyle puanları paylaştı.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında şampiyonluğun en büyük adaylarından Barcelona, sahasında Cadiz'i konuk etti. Karşılaşma karşılıklı penaltı golleriyle 1-1 sona erdi.

Barcelona'nın golü 32. dakikada Lionel Messi ile gelirken, Cadiz'in beraberlik golünü 89. dakikada Alex kaydetti.

Bu sonucun ardından Barcelona 47 puanla lider Atletico Madrid'in 8, 2. Real Madrid'in ise 5 puan gerisinde kaldı. Konuk Cadiz ise 25 puanla 14. sıraya yükseldi.

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