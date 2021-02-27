Almanya Bundesliga 23. haftasında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Borussia Dortmund ile Arminia Bielefeld kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

BORUSSIA DORTMUND - ARMINIA BIELEFELD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Dortmund: Marwin Hitz; Raphael Guerreiro, Mats Hummels, Emre Can, Mateu Morey; Thomas Delaney, Jude Bellingham, Mahmoud Dahoud; Marco Reus, Jadon Sancho, Erling Haaland

Arminia Bielefeld: Stefan Ortega; Cedric Brunner, Amos Pieper, Joakim Nilsson, Jacob Barrett Laursen; Fabian Kunze, Manuel Prietl; Ritsu Doan, Michel Vlap, Andreas Voglsammer; Fabian Klos

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