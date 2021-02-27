İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Newcastle United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Newcastle United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Newcastle United ile Wolverhampton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Newcastle United - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NEWCASTLE UNITED - WOLVERHAMPTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Newcastle United - Wolverhampton maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 23:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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