İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında West Bromwich ile Brighton karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Bromwich - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında West Bromwich ile Brighton kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Bromwich - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST BROMWICH - BRIGHTON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Bromwich - Brighton maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 18:00'de S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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