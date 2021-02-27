27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City - West Ham United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Manchester City - West Ham United maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 26. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANCHESTER CITY - WEST HAM UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manchester City - West Ham United maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 15:30'da 'ta canlı yayınlanacak.

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