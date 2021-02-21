21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1 - 2 Leicester (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Leicester zorlu deplasmandan 3 puanla döndü
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'de 25. hafta maçında City, zorlu deplasmanından ve 'ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı.

'in 25. haftasında City, deplasmanda 'yı 2-1 mağlup etti.

Leicester ekibi, Villa Park'ta oynanan maçın ilk yarısını 19. dakikada James ve 23. dakikada Harvey 'in golleriyle 2-0 önde kapattı.

Ev sahibi Aston Villa, 48. dakikada ile farkı bire indirse de kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü 90 dakika forma giydi, Cengiz Ünder ise yedek bekledi.

Puanını 49'a yükselten Leicester ekibi maç fazlasıyla ikinci sıraya yerleşirken, Aston Villa 36 puanla 8. sırada kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Milano derbisinde kazanan Inter Milano derbisinde kazanan Inter
Barça 1 puana razı oldu Barça 1 puana razı oldu
Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen MAÇ SONUCU - ÖZET Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör