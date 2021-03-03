03 Mart 2021, Çarşamba
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Manchester City 4 - 1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta maçında Manchester City, evinde Wolverhampton'ı konuk etti. Maviler karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak, şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Gabriel Jesus (2), Dendoncker (K.K) ve Mahrez kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
İngiltere Premier Lig'de 29. hafta maçında Manchester City, sahasında Wolverhampton'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, Dendoncker (K.K), Gabriel Jesus (2) ve Mahrez'in golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Wolves'ın tek golünü ise Coady kaydetti.
Bu sonuçla City, puanını 65'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Manchester United ile puan farkını 15'e çıkarttı. Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.
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