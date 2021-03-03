03 Mart 2021, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 4 - 1 Wolverhampton (MAÇ SONUCU - ÖZET)

City evinde 4'ledi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'de 29. hafta maçında , evinde 'ı konuk etti. Maviler karşılaşmadan 4-1'lik skorla galip ayrılarak, şampiyonluğa 1 adım daha yaklaştı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, (2), (K.K) ve kaydetti. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

'de 29. hafta maçında , sahasında 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip, (K.K), (2) ve 'in golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti. Wolves'ın tek golünü ise kaydetti.

Bu sonuçla , puanını 65'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi ile puan farkını 15'e çıkarttı. Wolverhampton ise 34 puanda kaldı.

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