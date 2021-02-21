21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho'nun annesi corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti

Ronaldinho'nun acı günü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Brezilya ve dünya futbolunun efsane ismi 'nun annesi, 71 yaşında yeni tip corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Brezilyalıların efsane ismi , acı bir haberle sarsıldı. 40 yaşındaki eski yıldızın annesi Dona Miguelina corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti.

Aralık ayından bu yana Covid-19 tedavisi nedeniyle yoğun bakımda tutulan 71 yaşındaki Dona Miguelina'nın, bugün yaşamını yitirdiği açıklandı. Bu haber üzerine Ronaldinho, sosyal medya hesaplarındaki profil fotoğraflarını tamamen siyahla değiştirdi.

Yıldız ismin formasını giydiği kulüplerden de oyuncuya başsağlığı mesajları paylaşıldı.

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