27 Şubat 2021, Cumartesi
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Manchester City 2 - 1 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, sahasında West Ham'ı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, ligde üst üste 14. maçını kazandı.
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında karşılaştığı West Ham United'ı 2-1 yendi.
Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan West Ham United'ı ağırladı.
Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den Dias'ın 30 ve West Ham United'dan Antonio'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.
Stones'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.
Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.
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