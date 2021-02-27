27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City 2 - 1 West Ham (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Manchester City yine kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 26. haftasında , sahasında 'ı konuk etti. Ev sahibi ekip sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak, ligde üst üste 14. maçını kazandı.

, 'in 26. haftasında karşılaştığı United'ı 2-1 yendi.

Ligin zirvesindeki Manchester City, haftaya 4. sırada başlayan 'ı ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı, Manchester City'den 'ın 30 ve West Ham United'dan 'nun 43. dakikada attığı gollerle 1-1 bitti.

'un 68. dakikadaki golüyle 3 puanı hanesine yazdıran ev sahibi ekip, ligde üst üste 14'üncü, tüm kulvarlarda ise art arda 20. galibiyetini aldı.

Manchester City, puanını 62'ye çıkarırken, West Ham United 45 puanda kaldı.

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