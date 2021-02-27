27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Dortmund 3 - 0 Arminia Bielefeld (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dortmund evinde rahat kazandı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

23. haftasında ile karşı karşıya geldi. ekranlarından canlı yayınlanan maçta ev sahibi ekip, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İşte goller...

'yı ilk 4'te bitirip Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen , 23. haftada ağırladığı düşme hattındaki 'i 3-0 mağlup etti.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta sarı-siyahlılar, rakibinin kilidini ikinci devrede açıp zafere uzandı.

'a üç puanı getiren golleri 48'de Mahmoud Dahoud, 58'de Jadon (pen.) ve 81'de Reinier kaydetti.

Dortmund bu sonuçla üst üste 2. galibiyetini alırken, puanını 39'a çıkardı.

Galibiyet hasreti 5 maça çıkan 16. sıradaki ise 18 puanda kaldı.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | Dortmund 1 - 0 Bielefeld
GOL | Dortmund 2 - 0 Bielefeld
GOL | B. Dortmund 3 - 0 A. Bielefeld

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