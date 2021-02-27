27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Dijon 0-4 Paris Saint-Germain (PSG) | MAÇ SONUCU - ÖZET)

PSG Dijon'u farklı yendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.02.2021

'in 27. haftasında Paris Saint-Germain (), deplasmanda 'u (2), ve 'nın golleriyle 4-0 mağlup etti.

Haftaya 3. sırada başlayan , puan tablosunun son basamağında yer alan 'a konuk oldu.

Son 3 yılın şampiyonu PSG, (2), ve 'nın golleriyle sahadan galip ayrıldı.

PSG puanını 57'ye çıkarırken, Dijon 15 puanda kaldı.


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