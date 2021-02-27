27 Şubat 2021, Cumartesi
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Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Leeds United ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 26. hafta maçında Leeds United ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Leeds United - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
LEEDS UNITED - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Leeds United - Aston Villa maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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