Almanya Bundesliga 23. haftasında Bayer Leverkusen ile Freiburg karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Bayer Leverkusen ile Freiburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı 28 Şubat Pazar günü saat 20:00'de S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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