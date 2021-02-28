28 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.02.2021 Giriş Tarihi: 28.02.2021

23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayer Leverkusen - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayer Leverkusen - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYER LEVERKUSEN - FREIBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayer Leverkusen - Freiburg maçı 28 Şubat Pazar günü saat 20:00'de 'de canlı yayınlanacak.

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