25 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Yusuf Yazıcı'dan UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçti!

Yusuf Yazıcı tarihe geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

play-off rövanş karşılaşmasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız ekibinin tek golünü atan , 'nde 8. maçında 7 golünü kaydetti. Böylelikle 24 yaşındaki oyuncu, bir sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Türk oyuncu oldu.

play-off rövanş maçında -'i ağırladı. Mücadelenin 78. dakikasında takımı adına penaltıdan golü atan , 8 karşılaşmada 7. golünü attı.

24 yaşındaki yıldızımız daha önce ve 'a karşı 3'er gol atarak hat-trick yapmıştı.

Toplam 7 gole ulaşan milli yıldız, UEFA 'nde bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu oldu.

Yusuf'un golü Lille'e yetmedi! haberin devamı

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