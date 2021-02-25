Yusuf Yazıcı'dan UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçti!

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Ajax ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız ekibinin tek golünü atan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde 8. maçında 7 golünü kaydetti. Böylelikle 24 yaşındaki oyuncu, bir sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Türk oyuncu oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Ajax-Lille'i ağırladı. Mücadelenin 78. dakikasında takımı adına penaltıdan golü atan Yusuf Yazıcı, 8 karşılaşmada 7. golünü attı.

24 yaşındaki yıldızımız daha önce Sparta Prag ve Milan'a karşı 3'er gol atarak hat-trick yapmıştı.

Toplam 7 gole ulaşan milli yıldız, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk oyuncu oldu.

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