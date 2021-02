Ozan Kabak Liverpool formasıyla ilk kez sahaya çıktı! Leicester City maçında...

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Leicester City, Liverpool'u konuk etti. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde. Liverpool'un devre arasında Schalke'den kadrosuna kattığı Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11'de maça başladı.

