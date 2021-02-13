Ozan Kabak Liverpool formasıyla ilk kez sahaya çıktı! Leicester City maçında...
İngiltere Premier Lig'in 24. haftasında Leicester City ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelede milli yıldızımız Ozan Kabak ilk kez yeni takımında forma giydi.
İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Leicester City, Liverpool'u konuk etti. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan Çağlar Söyüncü ilk 11'de maça başlarken, Cengiz Ünder ise yedek kulübesinde. Liverpool'un devre arasında Schalke'den kadrosuna kattığı Ozan Kabak da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11'de maça başladı.
🔴 Today's line-up 🆚 @LCFC...— Liverpool FC (@LFC) February 13, 2021
2️⃣ changes from our last outing. @ozankabak4 makes his debut. #LEILIV | #LFC
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