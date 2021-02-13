13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Ozan Kabak Liverpool formasıyla ilk kez sahaya çıktı! Leicester City maçında...

Ozan Kabak yeni takımıyla ilk kez!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.02.2021

'in 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelede milli yıldızımız ilk kez yeni takımında forma giydi.

'de haftanın maçında , 'u konuk etti. Ev sahibi ekipte milli yıldızlardan ilk 11'de maça başlarken, ise yedek kulübesinde. Liverpool'un devre arasında Schalke'den kadrosuna kattığı da, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı. İngiliz ekibine kiralık olarak giden ve ilk olarak Manchester City maçının kadrosunda yer alan Ozan, bu maçta şans bulamamıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Liverpool'un Leicester deplasmanındaki mücadelesinde ise ilk 11'de maça başladı.

Ozan Kabak Liverpool'da ilk idmanına çıktı! haberin devamı

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