25 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ajax 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Yusuf'un golü Lille'e yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

son 32 turunda (play-off) , temsilcilerimizin formasını giydiği 'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Hollanda ekibi, bu karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Lille adına tek gol, 'nın ayağından geldi.

son 32 turunda sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ajax 2-1 kazandı.

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada ve 88'de Neres kaydetti. Lille'in tek golü ise 78. dakikada penaltıdan kaydetti.

Mücadelede sakatlığı nedeniyle yer almazken, maça ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada yer aldı. Yusuf Yazıcı ise 90 dakikayı tamamladı.

Bu sonuçla birlikte iki maçı da 2-1'lik skorlarla kazanan Ajax, bir üst tura yükseldi.

Yusuf Yazıcı tarihe geçti! haberin devamı

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