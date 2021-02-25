25 Şubat 2021, Perşembe
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Ajax 2-1 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda (play-off) Ajax, temsilcilerimizin formasını giydiği Lille'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Hollanda ekibi, bu karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Lille adına tek gol, Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Ajax sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Ajax 2-1 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Klaassen ve 88'de Neres kaydetti. Lille'in tek golü ise 78. dakikada penaltıdan Yusuf Yazıcı kaydetti.
Mücadelede Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle yer almazken, Zeki Çelik maça ilk 11'de başladı ve 62 dakika sahada yer aldı. Yusuf Yazıcı ise 90 dakikayı tamamladı.
Bu sonuçla birlikte iki maçı da 2-1'lik skorlarla kazanan Ajax, bir üst tura yükseldi.
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