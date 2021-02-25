UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş karşılaşmasında Ajax ile Lille karşı karşıya geldi. Mücadelede Fransız ekibinin tek golünü atan Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde 8. maçında 7 golünü kaydetti. Böylelikle 24 yaşındaki oyuncu, bir sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Türk oyuncu oldu.