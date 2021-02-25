25 Şubat 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Arsenal 3 - 2 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Benfica'yı 3-2 mağlup etti. Topçular, 2-1 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri bularak adını son 16 turuna yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda heyecan dolu bir maç oynandı. İngiltere temsilcisi Arsenal, 1-1'in rövanşında sahasında Portekiz temsilcisi Benfica'yı ağırladı. Maçta perdeyi Arsenal adına 21. dakikada Aubameyang açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Benfica bu gole 43'te Gonçalves ve 61'de Silva ile cevap verdi. 67'de Tierney ile eşitliği yakalayan Arsenal'de son sözü 87'de yine Aubameyang söyledi ve İngiliz ekibi karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla Londra temsilcisi adını bir üst tura yazdırırken, Portekiz ekibi ise turnuvaya veda etti.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?