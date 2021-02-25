25 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Arsenal 3 - 2 Benfica (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Arsenal son anda geri döndü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.02.2021 Giriş Tarihi: 25.02.2021

'nda , 1-1'in rövanşında sahasında 'yı 3-2 mağlup etti. Topçular, 2-1 geriye düşmesine rağmen galibiyeti getiren golleri bularak adını son 16 turuna yazdırdı.

'nda heyecan dolu bir maç oynandı. temsilcisi , 1-1'in rövanşında sahasında temsilcisi 'yı ağırladı. Maçta perdeyi Arsenal adına 21. dakikada açtı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Benfica bu gole 43'te ve 61'de ile cevap verdi. 67'de ile eşitliği yakalayan Arsenal'de son sözü 87'de yine Aubameyang söyledi ve ekibi karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla temsilcisi adını bir üst tura yazdırırken, Portekiz ekibi ise turnuvaya veda etti.

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