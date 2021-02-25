25 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Atiba'nın alternatifi Rani Khedira

Beşiktaş Atiba'nın alternatifini Almanya'da buldu! Bedelsiz gelecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş yönetimi, 38 yaşına gelen ve sezon sonu sözleşmesi biten Atiba Hutchinson'ın yerine forması giyen Tunus asıllı Alman futbolcu Rani Khedira'yı gündemine aldı. İşte detaylar...

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmalarını sürüyor. Teknik direktör da bu konuda alternatifli çalışıyor. Her ne kadar Ghezzal ve Rosier'in yanı sıra , Atiba ve 'ın kalmasını istese de, alternatiflerini sürekli hazır tutuyor... Yalçın'ın asıl düşüncesi Atiba. Artık 38 yaşına gelen Kanadalı oyuncu emekli olursa ne yapacağını düşünüyor. Ayrıca devam etse bile gelecek sezon en az 40 maçın 20'sinde dinlendirmeyi planladığı Atiba'nın yerine oyuncu arıyor.

GÜÇLÜ VE SAVAŞÇI

Sergen Yalçın'ın önüne gelen sürpriz isimse 'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rani Khedira oldu. Alman Milli Takımı'nın önemli ismi Juventus'ta forma giyen 'nın kardeşi olan Rani 1.88'lik boyu, güçlü fiziği ve savaşçı özellikleriyle Almanya'da dikkat çeken bir oyuncu. 2017'den bu yana forma giydiği Ausburg'ta 118 maça çıkan Khedira, 5 gol atarken, 4 de asist yaptı. Sergen Yalçın'ın 27 yaşındaki Khedira'nın izlenmesine devam edilmesini istediği öğrenildi.

Khedıra kulüp kariyerinde 303 maçta 21 gol attı, 15 asist yaptı, 36 gole direkt etki etti.

(Fotomaç)

Sergen Yalçın'dan corona uyarısı haberin devamı

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