25 Şubat 2021, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Alisson Becker'in babası hayatını kaybetti

Alisson Becker'in babası hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

ekiplerinden 'un Brezilyalı kalecisi 'in babası yüzmek için girdiği barajda boğularak hayatını kaybetti.

'un başarılı file bekçisi , acı bir olayla sarsıldı. Becker'in babası 57 yaşındaki yüzmek için bir baraja girdi. Baba Becker'den bir süre haber alınamayınca güvenlik güçleri arama başlattı. Aramalar neticesinde Jose Becker'in cenazesine ulaşıldı. Polis ekiplerinden yapılan açıklamada Alisson Becker'in babasının boğulma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

'in formasını giydiği eski kulüpleri ve , "Alisson ve Muriel'in babası 'in ölüm haberini aldığımız için büyük üzüntü duyuyoruz. Sabır diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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