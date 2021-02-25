25 Şubat 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan corona virüsü uyarısı

Sergen Yalçın'dan corona uyarısı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.02.2021

Teknik direktör şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcuların kulağını çekti.

Teknik direktör şampiyonluk yarışının ısındığı son günlerde futbolcuların kulağını çekti. Geçen hafta bir anda 'da 7 oyuncunun birden corona virüsüne yakalandığını söyleyen yalçın, herkesten azami dikkat istedi ve bu dönemeçte kimseyi corona virüsüne kurban vermek istemediğinin altını çizdi. Oyuncularından kurallara uymalarını, daha az gezmelerini ve kapalı yerlerde çok fazla vakit geçirmemelerini talep etti. Sergen Yalçın'ın bu uyarısı Fransız oyuncu Rosier'in sokakta maskesiz taraftarlarla fotoğraf çektiğinin ortaya çıkması üzerine yaptığı öğrenildi.
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