Bayern Münih’in genç futbolcusu Musiala Almanya Milli Takımı’nı seçti
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Jamal Musiala, Almanya A Milli Takım’ını seçtiğini açıkladı.
İki gün sonra 18 yaşına girecek Musiala, Almanya Futbol Federasyonunun (DFB) internet sayfasına yaptığı açıklamada, milli takım tercihi üzerinde çok düşündüğünü belirterek, "Sonunda hissimi dinleyerek Almanya için oynamanın doğru olacağına karar verdim." ifadesini kullandı.
Bu kararı vermenin zor olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Almanya doğduğum ve futbol oynamaya başladığım ülke. Ancak İngiltere'de yetiştim ve orada hala arkadaşlarım var." görüşünü paylaştı.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw de, Musiala'nın kendilerini seçmesini olumlu bulduğunu belirterek, "Gelecekte Almanya için oynamaya karar vermesinden dolayı mutluyum. Musiala'da büyük bir potansiyel görüyorum, onu uzun bir süreden beri izliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
2003'te Almanya'nın Stuttgart kentinde doğan Musiala, 7 yaşındayken İngiltere'ye gitti. Southampton ve Chelsea kulüplerinin altyapısında oynayan Musiala, sonra 2019 yılında Bayern Münih'e transfer oldu.
İngiltere'nin 15, 16, 17 ve 21 yaş altı milli takımlarında forma giyen Musiala, Almanya'nın da 16 yaş altı takımında görev aldı.
Bayern Münih ile toplam 26 maça çıkan genç futbolcunun 4 golü bulunuyor.
Kaynak: AA
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