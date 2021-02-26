26 Şubat 2021, Cuma
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Napoli 2-1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Napoli sahasında Granada'yı ağırladı. İlk maçta İspanyol ekibine 2-0 yenilen Napoli, rövanşı 2-1 kazanmasına karşın Avrupa Ligi'ne veda etti.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda 2-0'ın rövanşında Napoli, İspanyol ekibi Granada'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip Napoli maçı 2-1 kazansa da ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Napoli'nin golleri 3. dakikada Piotr Zielinski ve 59. dakikada Fabian Ruiz'den gelirken, Granada'nın maçtaki tek golünü 25. dakikada Montoro kaydetti.
Bu sonuçla İspanyol ekibi Granada UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.
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