26 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 2-1 Granada (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Galibiyet Napoli'ye yetmedi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

son 32 turu maçında sahasında 'yı ağırladı. İlk maçta İspanyol ekibine 2-0 yenilen Napoli, rövanşı 2-1 kazanmasına karşın Avrupa Ligi'ne veda etti.

Son 32 turunda 2-0'ın rövanşında , İspanyol ekibi 'yı konuk etti.

Ev sahibi ekip Napoli maçı 2-1 kazansa da ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybettiği için UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Napoli'nin golleri 3. dakikada Piotr Zielinski ve 59. dakikada Fabian Ruiz'den gelirken, Granada'nın maçtaki tek golünü 25. dakikada Montoro kaydetti.

Bu sonuçla İspanyol ekibi Granada UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya adını yazdırdı.

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