13 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Napoli 1 - 0 Juventus (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Napoli Juventus'u tek golle geçti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.02.2021 Giriş Tarihi: 13.02.2021

İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde , 'u konuk etti. Ev sahibi ekip Insigne'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

'nin (Serie A) 22. haftasında , konuk ettiği 'u 1-0 yendi.

Napoli'deki 'nda oynanan müsabakada, zirveye oynayan iki takım kozlarını paylaştı.

Konuk Juventus baskılı başlasa da Napoli oyunda daha sonra dengeyi yakaladı. 30. dakikada ceza sahası içinde Juventuslu stoper 'nin Napolili Amir Rrhamani'ye yaptığı harekete maçın hakemi , VAR yardımıyla penaltı kararı verdi.

Napoli'de , 31. dakikada penaltı atışını gole çevirerek, ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Bu gol, aynı zamanda Insigne'nin Napoli formasıyla attığı 100. gol oldu.

İlk yarı, bu skorla sona erdi.

Maçın ikinci yarısında Juventus, beraberlik golü için yüklense de aradığı golü bulamadı ve Napoli, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcu , bu maçta görev almadı.

Juventus'u tek golle geçen Napoli, puanını 40'a yükselterek, puan tablosunda 4. basamağa çıktı ve rakibiyle puan farkını 2'ye düşürdü.

Haftayı yenilgiyle kapayan Juventus, bu sezonki 3. mağlubiyetini Napoli karşısında yaşadı ve şampiyonluk yolunda yara aldı. Siyah-beyazlılar, 42 puanla 3. sırada, lider 'ın 7 puan gerisinde bulunuyor.

Diğer yandan, Napoli'de koltuğu sallanan teknik direktör , kendi geleceği açısından da kritik bir galibiyet alırken, aynı zamanda, 20 Ocak'ta rakibi Juventus'a kaybettiği 'nın rövanşını ligde almış oldu.

Bu arada, ligde bugün oynanan bir diğer maçta ile , 0-0 berabere kaldı.

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