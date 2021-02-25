Montreal Impact Teknik Direktörü Thierry Henry istifa etti
Amerikan 1. Lig (MLS) ekiplerinden Montreal Impact'te teknik direktörlük yapan Thierry Henry, bu görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki Fransız teknik adam ailevi nedenlerden dolayı görevini bıraktı.
Ayrılık kararının kendisini üzdüğünü belirten Henry, "Geçen yıl benim için aşırı zor geçti. Dünya çapındaki salgın nedeniyle çocuklarımı göremedim. Bu ayrılık çocuklarım ve benim için çok zor. Bu nedenle Londra'ya dönme kararı almak zorundayım." ifadelerini kullandı.
Henry, futbolu bıraktıktan sonra Arsenal'da altyapı antrenörlüğü, Belçika Milli Takımı'nda ise yardımcı antrenörlük yapmıştı.
İlk teknik direktörlük deneyimini 2018 yılında Monaco'da yaşayan Fransız futbol adamı, 2019'da Montreal Impact'in başına geçmişti.
Thierry Henry renonce à ses fonctions d'entraîneur-chef pour des raisons familiales >>> https://t.co/s0wl9YAvVG@ThierryHenry is stepping down as head coach for family reasons >>> https://t.co/zvswN7HeEk#CFMTL pic.twitter.com/g2S6xHgPmG— CF Montréal (@clubdefootmtl) February 25, 2021
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