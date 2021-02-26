UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda (play-off) Ajax, temsilcilerimizin formasını giydiği Lille'i ağırladı. İlk maçı 2-1 kazanan Hollanda ekibi, bu karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bir üst tura yükseldi. Lille adına tek gol, Yusuf Yazıcı'nın ayağından geldi.