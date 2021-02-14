14 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Galatasaray'da Onyekuru'nun parası Diagne'den! O rakama satılacak

Galatasaray, ara transfer döneminde Monaco'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Henry Onyekuru'nun bonservisini almak için planını hazırladı. İşte o formül ve Mbaye Diagne detayı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'da Onyekuru'nun parası Diagne'den! O rakama satılacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Ocak 2018'de başkan seçilen , ile 4 yıllık anlaşma imzalamıştı. Transfer dönemlerinde satmadan bonservis harcaması yapamayan , çareyi kiralama yolunda bulmuştu.

Galatasaray'da Onyekuru'nun parası Diagne'den! O rakama satılacak

Bu yaz transfer döneminde FFP'nin son kez sarı-kırmızılı kulübe uygulanacağı ortaya çıktı. Bu sezon için 'dan 650 bin Euro'ya kiralanan 'nun sezon sonunda geçerli olan satın alma opsiyonu ise 4 milyon 350 bin Euro.

Galatasaray'da Onyekuru'nun parası Diagne'den! O rakama satılacak

AVRUPA'DA OYNATAMAZ
Onyekuru için bu rakamı ödeyecek olan , 4.3 milyon Euro'luk satış gerçekleştiremezse, FFP'ye takılacak. listesine yazılamayacak Nijeryalı yıldızı da önümüzdeki sezon kupalarındaki maçlarda oynatamayacak.

Galatasaray'da Onyekuru'nun parası Diagne'den! O rakama satılacak

Sarı-kırmızılı yönetim, Onyekuru'nun bonservisine karşılık satış yapmaya çalışacak ve ilk aday 'e kiralanan . Aslan, 13 milyon Euro'ya alınan Diagne'yi 6 milyon Euro'ya satmaya hazır.

Galatasaray'da Onyekuru'nun parası Diagne'den! O rakama satılacak

Onyekuru gibi satın alma opsiyonuyla kiralanan 'de ise sorun bulunmuyor. Mısırlı golcünün bonservisi FFP anlaşması sona erdikten sonra 2022 yazında 4 milyon dolara alınacak.

(Sabah)

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