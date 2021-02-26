26 Şubat 2021, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Shola Shoretire Manchester United'ın en genç futbolcusu oldu!

Manchester'ın en genç futbolcusu oldu!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Sadece 17 yaşında olan , 'ın 'nde ile oynadığı maçta forma giyerek Avrupa kupalarında oynayan en genç futbolcusu oldu.

Son 32 Turu'nda , sahasında ile karşı karşıya geldi. Bu maçta 2 Şubat 2004 doğumlu olan forma giydi ve 'ın Avrupa kupalarında oynayan en genç futbolcusu oldu.

Öte yandan Manchester United, 4-0'ın rövanşında ekibi ile 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Shola Shoretire ise karşılaşmanın 76. dakikasında 'un yerine oyuna dahil oldu.

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