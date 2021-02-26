26 Şubat 2021, Cuma
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Shola Shoretire Manchester United'ın en genç futbolcusu oldu!
Sadece 17 yaşında olan Shola Shoretire, Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Real Sociedad ile oynadığı maçta forma giyerek Avrupa kupalarında oynayan en genç futbolcusu oldu.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Manchester United, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Bu maçta 2 Şubat 2004 doğumlu olan Shola Shoretire forma giydi ve Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa kupalarında oynayan en genç futbolcusu oldu.
Öte yandan Manchester United, 4-0'ın rövanşında İspanyol ekibi ile 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.
Shola Shoretire ise karşılaşmanın 76. dakikasında Greenwood'un yerine oyuna dahil oldu.
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