Shola Shoretire Manchester United'ın en genç futbolcusu oldu!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Manchester United, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Bu maçta 2 Şubat 2004 doğumlu olan Shola Shoretire forma giydi ve Kırmızı Şeytanlar'ın Avrupa kupalarında oynayan en genç futbolcusu oldu.

Öte yandan Manchester United, 4-0'ın rövanşında İspanyol ekibi ile 0-0 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Shola Shoretire ise karşılaşmanın 76. dakikasında Greenwood'un yerine oyuna dahil oldu.

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