22 Şubat 2021, Pazartesi
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İngiltere Premier Lig'de flaş seyirci kararı!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 17 Mayıs'tan itibaren spor müsabakalarına seyirci alınacağını açıkladı. Boris ayrıca tribünlerde maksimum 10 bin kişi olacağını da söyledi.
Corona virüsüne karşı üretilen aşıların ardından doğan umut ışığı, spora da yanısımaya başladı. Corona virüsünün bir dönem pik yaptığı İngiltere'de spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili haber heyecan yarattı.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada ülkede corona virüsü kısıtlamalarının yumuşatılacağını duyururken, spor müsabakalarının da 17 Mayıs'tan itibaren seyircili oynanacağını ifade etti.
Johnson yaptığı açıklamada, spor müsabakalarında tribünlere alınacak seyirci sayısının 10 bin kişiyle sınırlı olacağını sözlerine ekledi.
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