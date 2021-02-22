22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'de flaş seyirci kararı!

Premier Lig'de flaş seyirci kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

İngiltere Başbakanı , 17 Mayıs'tan itibaren spor müsabakalarına seyirci alınacağını açıkladı. Boris ayrıca tribünlerde maksimum 10 bin kişi olacağını da söyledi.

Corona virüsüne karşı üretilen aşıların ardından doğan umut ışığı, spora da yanısımaya başladı. Corona virüsünün bir dönem pik yaptığı İngiltere'de spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili haber heyecan yarattı.

İngiltere Başbakanı , yaptığı açıklamada ülkede corona virüsü kısıtlamalarının yumuşatılacağını duyururken, spor müsabakalarının da 17 Mayıs'tan itibaren seyircili oynanacağını ifade etti.

Johnson yaptığı açıklamada, spor müsabakalarında tribünlere alınacak seyirci sayısının 10 bin kişiyle sınırlı olacağını sözlerine ekledi.

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