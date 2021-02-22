İsviçre'de Zürih - Sion maçında davetsiz misafir! Başkan sahaya indi ve...
İsviçre Ligi'nde oynanan Zürih - Sion maçında ilginç bir olay yaşandı. Cookie isimli köpek sahaya atladı ve bir süre saha içerisinde gezdi. Olaya kayıtsız kalmayan Zürih Kulübü Başkanı Ancillo Canepa, oyun alanına gelerek köpeği dışarı çıkarttı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri
İsviçre Süper Ligi'nin 21. haftasında oynanan Zürih-Sion mücadelesinde yüzleri güldüren bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 40. dakikasında 1-1 eşitlikle süren maçta sahaya davetsiz bir misafir girdi.
Oyunun sakatlık nedeniyle durduğu dakikalarda sahaya Cookie adında bir köpek girdi ve bir süre saha içerisinde kaldı. Herkesin yüzünü güldüren sevimli köpeği sahadan çıkartmak üzere Zürih Başkanı Ancillo Canepa tribünden aşağı indi ve köpeği saha dışına çıkarttı.
Cookie'nin çıkmasının ardından oyun kaldığı yerden devam etti ve müsabaka, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
İşte o anlar...
The FC Zürich President had to run down to collect his dog Cookie who had invaded the pitch during their match against Sion...pic.twitter.com/fNmxPK5B9E— The Sportsman (@TheSportsman) February 21, 2021
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