Premier Lig'de 25. hafta maçında Crystal Palace, Brighton deplasmanına çıktı. Palace 28'de Mateta ve 90+5'te Benteke'nin kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise, 55'te Veltman kaydetti.

Bu sonuçla Palace puanını 32'ye yükseltirken, Brighton 26 puanda kaldı.

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