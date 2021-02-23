23 Şubat 2021, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Brighton 1 - 2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Palace 90+5'te güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.02.2021 Giriş Tarihi: 23.02.2021

İngiltere 'de 25. hafta maçında , deplasmanda 'ı 90+5'te Benteke'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.

'de 25. hafta maçında , deplasmanına çıktı. 28'de ve 90+5'te Benteke'nin kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise, 55'te kaydetti.

Bu sonuçla Palace puanını 32'ye yükseltirken, Brighton 26 puanda kaldı.

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