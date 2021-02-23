23 Şubat 2021, Salı
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Brighton 1 - 2 Crystal Palace (MAÇ SONUCU - ÖZET)
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta maçında Crystal Palace, deplasmanda Brighton Hova Albion'ı 90+5'te Benteke'nin attığı golle 2-1 mağlup etti.
Premier Lig'de 25. hafta maçında Crystal Palace, Brighton deplasmanına çıktı. Palace 28'de Mateta ve 90+5'te Benteke'nin kaydettiği gollerle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekibin tek golünü ise, 55'te Veltman kaydetti.
Bu sonuçla Palace puanını 32'ye yükseltirken, Brighton 26 puanda kaldı.
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