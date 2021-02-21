21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Augsburg - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

22. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Bayer Leverkusen maçı 21 Şubat Pazar günü saat 15:30'da 'de canlı yayınlanacak.

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