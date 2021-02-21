Almanya Bundesliga 22. haftasında Augsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Augsburg ile Bayer Leverkusen kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Augsburg - Bayer Leverkusen maçı 21 Şubat Pazar günü saat 15:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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