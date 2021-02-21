İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında West Ham United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında West Ham United ile Tottenham kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, West Ham United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

WEST HAM UNİTED - TOTTENHAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

West Ham United - Tottenham maçı 21 Şubat Pazar günü saat 15:00'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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