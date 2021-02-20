Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 | CANLI
Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Mainz 05'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...
Bundesliga'nın 22. hafta maçında B. M'Gladbach ile Mainz 05 karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI YAYINI, tüm detayları ve maçta atılan goller haberimizde...
BORUSSIA MONCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Mönchengladbach - Mainz 05 maçı saat 17:30'da başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.
B. M'GLADBACH-MAINZ İLK 11'LER:
B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Hofmann, Plea.
Mainz 05: Zentner, Juste, Bell, Niakhafe, Barreiro, Kohr, da Costa, Mwene, Latza, Szalai, Onisiwo.
Canlı yayını izlemek için:
MAÇIN GOLLERİ
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