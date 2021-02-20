20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach-Mainz 05 | CANLI

B. M'Gladbach-Mainz | CANLI
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında sahasında 'i ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayını A Spor ve aspor.com.tr'de...

Bundesliga'nın 22. hafta maçında B. M'Gladbach ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI YAYINI, tüm detayları ve maçta atılan goller haberimizde...

BORUSSIA MONCHENGLADBACH - MAINZ 05 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

- Mainz 05 maçı saat 17:30'da başladı. Mücadele A Spor ve aspor.com.tr'den canlı yayınlanıyor.

B. M'GLADBACH-MAINZ İLK 11'LER:

B. M'Gladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Hofmann, Plea.

Mainz 05: Zentner, Juste, Bell, Niakhafe, Barreiro, Kohr, da Costa, Mwene, Latza, Szalai, Onisiwo.

Canlı yayını izlemek için:

ASpor CANLI YAYIN

MAÇIN GOLLERİ

GOL | B. M'Gladbach 0-1 Mainz 05
GOL | Borussia Mönchengladbach 1-1 Mainz 05 1-1 Mainz 05

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Valladolid - Real Madrid maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Schalke 04 - Borussia Dortmund maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör