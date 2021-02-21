Hertha Berlin - RB Leipzig maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Almanya Bundesliga 22. haftasında Augsburg ile Bayer Leverkusen karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Augsburg - Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?