21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

West Ham United 2-1 Tottenham (MAÇ SONUCU-ÖZET)

West Ham seriyi 4 maça çıkardı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.02.2021

İngiltere 'in 25. haftasında United sahasında 'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.

'in 25. hafta mücadelesinde United sahasında 'ı 2-1 mağlup etti.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Antonio ve 47'de Lingard kaydetti. Konuk ekibin tek gol ise 64. dakikada Lucas'tan geldi.

Bu sonuçla birlikte West Ham puanını 45'e yükseltirken, Tottenham ise 36 puanda kaldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Barça 1 puana razı oldu Barça 1 puana razı oldu
Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen MAÇ SONUCU - ÖZET Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Ronaldinho'nun acı günü! Ronaldinho'nun acı günü!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör