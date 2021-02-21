21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Augsburg 1-1 Bayer Leverkusen MAÇ SONUCU - ÖZET
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Bundesliga'nın 22. haftasında ile , karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

'nın 22. haftasında ile , 'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Ev sahibi ekibin golü 5. dakikada 'den gelirken, konuk takımın golünü 90+4. dakikad kaydetti.

Augsbrug bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 13. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. beraberliğini alan Bayer Leverkusen ise 37 puanla 5. sırada kaldı.

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