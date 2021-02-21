Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Bayer Leverkusen, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

Almanya Bundesliga'nın 22. haftasında Augsburg ile Bayer Leverkusen, Augsburg Arena'da karşı karşıya geldi. İki takım, karşılıklı buldukları gollerle 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapattı.

Ev sahibi ekibin golü 5. dakikada Florian Niederlechner'den gelirken, konuk takımın golünü 90+4. dakikad Edmond Tapsoba kaydetti.

Augsbrug bu sonuçla puanını 23'e yükselterek 13. sırada yer aldı. Bu sezonki 7. beraberliğini alan Bayer Leverkusen ise 37 puanla 5. sırada kaldı.

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