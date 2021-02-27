27 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Almanya Bundesliga

Bayern Münih - Köln maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 27.02.2021 Giriş Tarihi: 27.02.2021

23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Köln maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da 'de canlı yayınlanacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Newcastle United - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Newcastle United - Wolverhampton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Leeds United - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Leeds United - Aston Villa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
West Bromwich - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda? West Bromwich - Brighton maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör