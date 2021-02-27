Almanya Bundesliga 23. haftasında Bayern Münih ile Köln karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. 23. hafta maçında Bayern Münih ile Köln kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Bayern Münih - Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BAYERN MÜNIH - KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Köln maçı 27 Şubat Cumartesi günü saat 17:30'da S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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