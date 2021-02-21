İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Arsenal ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında Arsenal ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Manchester City maçı 21 Şubat Pazar günü saat 19:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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