21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

Aston Villa - Leicester City maçısaat kaçta ve hangi kanalda?
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Güncelleme Tarihi: 21.02.2021 Giriş Tarihi: 21.02.2021

'in 25. haftasında ile ve 'in formasını giydiği karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 25. hafta maçında ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VILLA - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Aston Villa - Leicester City maçı 21 Şubat Pazar günü saat 17:05'te 'tan canlı yayınlanacak.

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