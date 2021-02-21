Aston Villa - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında West Ham United ile Tottenham karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati ve kanalı da yer alıyor. Peki, West Ham United - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?