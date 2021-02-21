21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Lorient 1-4 Lille (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Lille'den farklı galibiyet!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'nin () 26. haftasında ve 'nın formasını giydiği deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti.

'nin () 26. haftasında , deplasmanda Lorient'i 4-1 mağlup etti.

'ndaki karşılaşmada Lille'e galibiyeti getiren golleri 21. dakikada kendi kalesine , 38. dakikada , 59. dakikada ve 90+1. Domagoj Bradaric dakikada attı.

Ev sahibi ekibin tek golünü 23. dakikada kaydetti.

Lille'de milli futbolculardan , 90 dakika görev yaptı. 65. dakikada oyuna dahil olurken, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Bu galibiyetle puanını 58'e yükselten Lille, liderlik koltuğunu 'dan geri aldı. Lorient ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

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