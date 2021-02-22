22 Şubat 2021, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United 3-1Newcastle United (MAÇ SONUCU-ÖZET)

MANU evinde hata yapmadı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.02.2021

'in 25. haftasında sahasında 'ı 3-1 mağlup etti.

'in 25. haftasında , 'ı ağırladı. Ev sahibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri , ve penaltıdan attı. Newcastle United'ın tek sayısı Saint-Maximin'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 49'a yükseltti ve kendine 2. sıraya yükseldi. Newcastle United ise 25 puanda kaldı.

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