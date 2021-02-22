İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Manchester United, Newcastle United'ı ağırladı. Ev sahibi sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Rashford, James ve Bruno Fernandes penaltıdan attı. Newcastle United'ın tek sayısı Saint-Maximin'dan geldi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 49'a yükseltti ve kendine 2. sıraya yükseldi. Newcastle United ise 25 puanda kaldı.

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