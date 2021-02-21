21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Valladolid 0-1 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Real Madrid zirve takibini sürdürdü
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'nın 24. haftasında , deplasmanda 'i Casemiro'nun tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

'nın 24. haftasında ile , 'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 65. dakikada 'nnu attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 1 maç eksiği bulunan lider ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Valladolid ise 21 puanla 19. sırada kaldı.

Mainz deplasmanda kazandı! (Golleri izleyin) haberin devamı

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