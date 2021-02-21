La Liga'nın 24. haftasında Real Madrid, deplasmanda Valladolid'i Casemiro'nun tek golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

İspanya La Liga'nın 24. haftasında Valladolid ile Real Madrid, Nuevo Jose Zorrila'da karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 65. dakikada Carlos Casemiro'nnu attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Real Madrid bu sonuçla puanını 52'ye yükselterek 1 maç eksiği bulunan lider Atletico Madrid ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi. Bu sezonki 11. yenilgisini alan Valladolid ise 21 puanla 19. sırada kaldı.

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