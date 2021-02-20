Borussia Mönchengladbach 1-2 Mainz 05 (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Bundesliga'nın 22. haftasında Mainz 05, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı Onisiwo ve Stöger'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 22. haftasında Borussia Mönchengladbach ile Mainz 05, Borussia Park'ta kozlarını paylaştı. A Spor ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Mainz 05'in golleri 10. dakikada Karim Onisiwo ve 86. dakikada Kevin Stöger'den gelirken, ev sahibi takımın golünü 26. dakikada Lars Stindl kaydetti.
Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 33 puanda kalarak 8. sıraya geriledi. Bu sezonki 4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 17 puanla 17. sırada kendine yer buldu.
MAÇIN GOLLERİ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları