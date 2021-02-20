20 Şubat 2021, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-2 Mainz 05 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Mainz deplasmanda kazandı! Golleri izleyin
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.02.2021 Giriş Tarihi: 20.02.2021

'nın 22. haftasında , deplasmanda 'ı Onisiwo ve 'in golleriyle 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

. Futbol Ligi'nin () 22. haftasında ile , 'ta kozlarını paylaştı. ekranlarından naklen yayınlanan mücadelede konuk takım, rakibini 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Mainz 05'in golleri 10. dakikada ve 86. dakikada 'den gelirken, ev sahibi takımın golünü 26. dakikada kaydetti.

Borussia Mönchengladbach bu sonuçla 33 puanda kalarak 8. sıraya geriledi. Bu sezonki 4. galibiyetini alan Mainz 05 ise 17 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

MAÇIN GOLLERİ

GOL | B. M'Gladbach 0-1 Mainz 05
GOL | Borussia Mönchengladbach 1-1 Mainz 05
GOL | Borussia Mönchengladbach 1-2 Mainz 05

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