07 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham 2 - 0 West Bromwich Albion (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Kane döndü Tottenham 3 hafta sonra kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 07.02.2021 Giriş Tarihi: 07.02.2021

İngiltere 'de 23. hafta mücadelesinde , sahasında 'ı 2-0 mağlup etti. ekibi bu galibiyetle, ligde 3 hafta sonra 3 puanı kaptı.

İngiltere 'de , milli futbolcu 'nun forma giydiği 'ı 2-0 yendi.

Premier Lig'in 23. haftasında Tottenham, West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 54. dakikada ve 58. dakikada 'in kaydettiği gollerle 2-0 galip geldi.

Tottenham formasıyla 317 maçta 208 gole ulaşan Kane, kulüp tarihinin en skorer ikinci oyuncusu 'i yakaladı. Bu alanda , 266 golle zirvede yer alıyor.

ekibi 'dan West Bromwich Albion'a kiralanan Okay Yokuşlu, 78. dakikada 'ın yerine oyuna dahil olarak ilk kez takımının formasını giydi. Ayrıca West Bromwich Albion'ın 'dan kiraladığı Senegalli golcü ise karşılaşmada 90 dakika görev yaptı. 'nin attığı iki gol, ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Üç hafta sonra kazanan Tottenham, 36 puana ulaşırken galibiyet hasreti 5 maça çıkan düşme hattındaki West Bromwich Albion, 12 puanda kaldı.

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