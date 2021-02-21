21 Şubat 2021, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 0-2 Levante (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Atletico Madrid'e evinde büyük şok!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

'nın 24. haftasında sahasında 'ye 2-0 mağlup oldu.

'nın 24. haftasında ile karşı karşıya geldi. Wanda Metropolitano'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Levante, 2-0'lık skorla kazandı.

Levante'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Jose Morales ve 90+5. dakikada Jorge de Frutos attı. Atletico Madrid, Aralık 2019'dan bu yana ilk kez evinde maç kaybetti.

Bu sonucun ardından lider Atletico Madrid 55 puanda kaldı ve Real Madrid ile arasındaki puan farkının 6'ya düşmesine engel olamadı. Levante ise 31 puana yükseldi.

Atletico Madrid, gelecek hafta Villarreal'e konuk olacak. Levante ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

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